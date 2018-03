Markante plekken: hoe zou het nog zijn met het Amerikaans Theater?

Vanaf 1960 huurt de toenmalige BRT het gebouw en gebruikt het als tv-studio. Tot het openen van het omroepcentrum aan de Reyerslaan in 1974 is het Amerikaans Theater de enige grote publieksstudio. Door de jaren heen worden er talrijke programma's ingeblikt, zoals "De droomfabriek", "Tartufo", "De drie wijzen" en "Tienerklanken". In 1995 vindt ook Radio 2 Vlaams-Brabant er onderdak.

Op 30 juni 2012 trekt de VRT na meer dan een halve eeuw de deur van het Amerikaans Theater achter zich dicht. Het gebouw is verouderd en het onderhoud kost handenvol geld. De stad Brussel brengt een aantal vzw's onder in de kantoren van het complex, maar in 2016 komt het gebouw volledig leeg te staan.

Vandaag woont er een groep huisbewaarders in de kantoren, maar in het theater zelf is het stil. De concertzaal Ancienne Belgique toont al jaren interesse in de zaal, maar de onderhandelingen lijken vast te lopen.