Meer risico op CO-vergiftiging door aanhoudende kou: hou rekening met deze tips

"De afgelopen week worden we overspoeld door een enorme toestroom van levensbedreigende CO-intoxicaties, zowel in Brussel als in Aalst", weet spoedarts Ignace Demeyer van het OLV Ziekenhuis in Aalst.



En daar is ook een logische verklaring voor. "Mensen isoleren hun woning beter en voorzien minder verluchting. Er wordt ook méér en op allerlei mogelijke manieren gestookt."

"CO-vergiftiging is levensgevaarlijk, vooral omdat het over een zeer giftig gas gaat dat zich vasthecht aan verschillende eiwitten in ons bloed", zegt Demeyer. "Daardoor krijgt ons lichaam op essentiële plaatsen te weinig zuurstof. En dan krijgen we te maken met een verhoogd risico op hart- en herseninfarcten."

Ook het Antigifcentrum waarschuwt dezer dagen voor een verhoogd risico op CO-intoxicatie. "Men gaat wat bijstoken als het wat kouder is, da's ook logisch", vertelt Paul De Cock van het Antigifcentrum. Maar een gebrek aan ventilatie bij verbranding van fossiele brandstoffen neemt ook wat gevaren met zich mee. "Dat kan een probleem zijn, want het is een gas dat je niet ruikt. Wie zich misselijk of duizelig voelt, neemt best het zekere voor het onzekere. Verlaat de woning, zoek wat frisse lucht op en probeer hulp in te schakelen."

Vermijd CO-intoxicatie, hou rekening met deze tips: