Wat kan de impact zijn van Amerikaanse invoerheffingen op aluminium en staal? Onze specialist economie Michaël Van Droogenbroeck stelt vast dat de gevolgen op de beurzen al te merken zijn. Hij wijst er ook op dat de staalindustrie in ons land niet onbelangrijk is. En per jaar wordt 150.000 ton staal vanuit ons land naar de Verenigde Staten geëxporteerd.