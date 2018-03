Museumnacht of een frisse ochtendwandeling? Hier kunt u dit weekend terecht voor een culturele trip

Museum night fever

Om 19 uur vanavond begint de Brusselse museumnacht. In 27 musea in het Brussels gewest kunt u niet alleen de collecties bewonderen, maar ook genieten van concerten en performances. Het Legermuseum heeft wat ons betreft het opvallendste programma samengesteld, want onder de noemer "Heavy metal" kunt u de harnassen (zware metalen, hebt u hem?) bekijken tijdens concerten van Belgische metalgroepen. Wie tijdens het headbangen een verkeerde beweging maakt kan tot rust komen in de zogenoemde whiplash-bar.

Afscheid van het mooiste museum van Brussel

Vandaag en morgen is het museum van Elsene gratis toegankelijk, daarna sluit het minstens tot 2021 voor grondige renovatie- en restauratiewerken. Het gemeentemuseum is een van de onbekende(re) parels van Brussel. U vindt er originele affiches van Henri de Toulouse-Lautrec, schilderijen van Magritte en Ensor, maar ook de enige Dürer in publiek bezit in ons land. Te ontdekken! Morgen mag u zelfs dansen in het museum, in de stijl van Moulin Rouge, met de affiches van Toulouse-Lautrec op de achergrond. De laatste doet het licht uit, zondag om 21 uur.



Roeiregatta in Brugge

Het is nog geen sportief erfgoed zoals de beroemde The Boat Race tussen de studenten van Oxford en Cambridge, maar ook in Brugge bekampen roeiers elkaar al sinds de jaren negentig op het kanaal Oostende-Brugge. De deelnemers aan de Brugge Boat Race kunt u dit weekend aanmoedigen vanop het jaagpad langs het kanaal.

Bekroonde wandeling