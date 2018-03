Negen doden aan onze spoorwegovergangen: "Mensen zijn onvoorzichtig"

Een trieste balans is het, na één jaar vol ongelukken (51 in totaal) aan de spoorwegovergangen in ons land: negen doden. Een jaar eerder waren het er "maar" vier, meer dan een verdubbeling dus.

"Helaas, ja, het was weer een slecht jaar. De cijfers gaan specifiek over treinen die in contact zijn gekomen met voertuigen of personen. De belangrijkste oorzaken van dat hoge aantal doden zijn en blijven het niet respecteren van de verkeersregels én onvoorzichtig gedrag van de weggebruikers", waarschuwt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Het is een oud zeer. "Eens te meer wil ik iedereen oproepen om voorzichtig te zijn en te stoppen aan een gesloten overweg. Mensen leren het blijkbaar niet", verzucht Petit nog. Enkele weken geleden raakte ook bekend dat er vorig jaar zeven zogenomede spoorlopers het leven lieten.