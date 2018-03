Nobelprijswinnaar roept Belgische regering op om VN-kernwapenverdrag te ondertekenen

Daniel Högsta is de vertegenwoordiger van ICAN, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens. In 2017 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede omwille van zijn "inspanningen in de strijd voor een kernwapenvrije wereld en de totstandkoming van het VN-kernwapenverdrag". België heeft tot nu toe geweigerd dat kernwapenverdrag te ondertekenen.

Tijdens de elfde vredeswake die dit weekend plaatsvindt in Langemark, zullen Högsta en de 18 burgemeesters hun oproep lanceren aan de federale regering om het kernwapenverdrag toch te ondertekenen. Högsta komt speciaal over vanuit Genève om de vredeswake te kunnen bijwonen.

Vredeswakes

Tussen 2014 en 2018 worden in Langemark-Poelkapelle 12 vredeswakes georganiseerd. Tijdens de vredeswakes wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht én in een actueel perspectief geplaatst. 12 thema's komen aan bod, die belangrijk zijn voor de vrede.

De elfde vredeswake die dit weekend plaatsvindt, staat in het teken van vrede en politiek. Deze vredeswake, met het motto "JA aan POLITIEK die INVESTEERT in VREDE", wilt mensen laten nadenken over de verantwoordelijkheid die politiek heeft om een vreedzame samenleving te creëren. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de kernwapenproblematiek, die de laatste tijd weer meer in de aandacht is gekomen.

VN-kernwapenverdrag

Daniel Högsta was de drijvende kracht achter de totstandkoming van het VN-kernwapenverdrag, dat in juli 2017 aangenomen werd door 122 VN-lidstaten. Vrijwel alle NAVO-lidstaten (waaronder België) en landen die zelf over kernwapens beschikken, weigerden het verdrag te steunen. Zij geloven dat kernwapens noodzakelijk blijven om de wereld veilig te houden. De Belgische regering tekende het verdrag niet, uit solidariteit met de NAVO.

De grote kernmachten, waaronder Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, wijzen naar de dreiging die uitgaat van Noord-Korea als verklaring waarom ze het verdrag niet steunen. "Zou er iemand zijn die gelooft dat Noord-Korea op basis van dit verdrag zijn nucleaire arsenaal zal opgeven?", vroeg Amerikaans ambassadeur Haley zich af.