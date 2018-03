"Waarom zo'n wantrouwen in politiek? Ik ken wél politici die dag en nacht hard werken"

Uit de jaarlijkse Eurobarometer blijkt dat slecht 22% van de Belgische burgers vertrouwen heeft in politieke partijen. Slecht één op twee Belgen heeft vertrouwen in het nationale parlement.

Stel je even voor dat je in een bedrijf werkt, een bedrijf waar meer dan 80% van de mensen rondom je van denkt “jongens, wat een slechtfunctionerend en rotslecht bedrijf is dat”. Niet fijn, toch? Wel, zo voelt het eigenlijk een beetje om in ‘de politiek’ te werken.

Er is ook werk aan de winkel aan de andere kant. Als ik vertel dat ik werk in het parlement is de reactie vaak “amai, wat heb je moeten doen om daar binnen te geraken?”. Wel, gewoon solliciteren en testen afleggen.

Daarom een oproep aan zowel partijen, als burgers: sta open voor veranderingen omhels die. Stap eens uit de Wetstraatbubbel, en probeer mensen te bereiken die je anders moeilijk bereikt. Communiceer op een duidelijke manier met de mensen, en niet in onverstaanbare taal, overtuig mensen dat politiek om hén draait, en draai misschien 10 keer je vingers alvorens een tweet de wereld in te sturen.

Want hoe je het ook draait of keert; als je écht graag iets wil veranderen in de samenleving, is politiek vaak een logische stap, welke ideologie je ook aanhangt.

Burgers zien politici als zakkenvullers en geldkloppers, maar zijn vaak blind voor het vele en harde werk die zij verzetten. Verhalen over Samusocial, ontransparante constructies, en een ons-kent-ons-verhaal wat betreft politieke posten doen natuurlijk niet veel goeds aan deze perceptie. Het kan niet de bedoeling zijn om hier licht mee om te springen, die misbruiken moeten eruit, maar er moét verandering komen in die perceptie, anders wordt het op den duur onhoudbaar om mensen te engageren voor het politieke project.

Zowel burgers, mensen die werken in de politiek als politici zijn er door de jaren heen mee gaan leven dat politiek iets is waar standaard wantrouwig wordt naar gekeken. Er heerst – en sorry als het pijn doet aan lange tenen - een soort je-m’en-foutisme wat betreft de werking van onze democratie.

Daarnaast mag men van de burger, de 78% die aangeeft weinig vertrouwen te hebben, ook wel wat inspanning verwachten. Het is al te gemakkelijk om kortweg te zeggen dat politiek niet deugt, en dan weg te kijken. Ga eens langs bij een debat in je buurt, spreek eens een lokaal politicus/a aan als je een vraag hebt, kom eens een bezoek brengen aan het parlement om meer te weten te komen over de werking ervan.



Dit klinkt simpel, maar is het allerminst. Recente cijfers wijzen erop dat het vertouwen in de politiek er keer op keer op achteruit gaat, en dit terwijl ik –ik spreek even vanuit mijn eigen ervaring- erg veel mensen zie die dag (en ja, soms nacht) hun uiterste best doen om een beleid uit te stippelen, voor én achter de schermen.

We moeten die missing link tussen burgers en politiek dringend aanpakken, hoe we dat moeten doen, is een erg moeilijke opdracht. Misschien eentje voor een dure consultant.

---

