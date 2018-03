Papoea-Nieuw-Guinea roept noodtoestand uit in gebieden die getroffen zijn door aardbeving

Door de beving werden de communicatiemiddelen verbroken en raakten wegen afgesneden. "Dit is een ongeziene ramp in de regio van de hooglanden en de nodige hulp van de nationale overheid is op weg", zei premier Peter O'Neill in een verklaring. De noodtoestand is afgekondigd om het herstel van essentiële openbare diensten te bespoedigen.

De regering wees ook 140 miljoen dollar toe voor hulpoperaties, om openbare diensten te herstellen en infrastructuur herop te bouwen.

Hoewel O'Neill zei dat hulp onderweg is, hebben veel inwoners van de gebieden nog steeds geen steun ontvangen.



De regering kon het exacte aantal dodelijke slachtoffers voorlopig niet bevestigen. Hulpdiensten en provinciale autoriteiten spraken van minstens dertig doden. Veel slachtoffers kwamen vast te zitten in de bergen en raakten bedolven door modderstromen.