Peeters fluit Bpost terug: "Leveranciers onder druk zetten is onaanvaardbaar"

"Dat is de leveranciers onder druk zetten. Aan die praktijk moet een halt worden toegeroepen". Peeters heeft nu tekst en uitleg gevraagd aan de CEO van Bpost. "En ik heb hem laten weten dat ik een wetgevend initiatief zal nemen om zulke praktijken niet meer mogelijk te maken in de toekomst."

Volgens Bpost gaat het om een "gangbare praktijk" in de aankoopwereld en is het initiatief gebaseerd op het "goede huisvader"-principe. Bpost wijst er op dat het helemaal niet gaat om een verplichting voor de leveranciers.

Overheidsbedrijf Bpost heeft naar enkele honderden leveranciers een mail gestuurd met de vraag om twee procent terug te storten van het bedrag dat vorig jaar werd gefactureerd, in "ruil voor een goede relatie". Dat stond in de krant De Tijd vanmorgen en Bpost bevestigt de praktijk.

De Croo: "Goed beheer, op zich niets mis mee"

Minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo (Open VLD) daarentegen vindt het een "gangbare praktijk" dat bedrijven de laagst mogelijke prijzen proberen te onderhandelen met hun leveranciers.

"Daar is op zich niets mis mee en is een vorm van goed en zuinig beheer", aldus zijn woordvoerder. "Het tegendeel zou vragen oproepen", klinkt het. "Vraag is wel of de e-mail van Bpost de beste manier is om dat te doen", vraagt De Croo zich af.