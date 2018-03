Plastic Jesus slaat toe met gouden standbeeld van Weinstein in Hollywood

Een gouden standbeeld van Harvey Weinstein, gehuld in een openhangende kamerjas en zittend op een gouden chaise longue met het opschrift "casting couch": dat heeft Plastic Jesus op de Hollywood Walk of Fame geplaatst, vlak bij de ster van Elvis Presley.

De term "casting couch" verwijst naar het gebruik van machtige mensen in de filmindustrie die (beginnende) acteurs en actrices tot seksuele handelingen verplichten in ruil voor een rol in een film. "Terwijl veel mensen dachten dat de "casting couch" tot het verleden behoorde, blijkt dat het nog steeds een onderdeel van de cultuur in Hollywood is", motiveert Plastic Jesus zijn standbeeld op Instagram. "Jarenlang is de uitbuiting van beginnende namen en gevestigde waarden in Hollywood onder de mat geveegd. Hopelijk zal Hollywood schoon schip maken in het licht van de recente beschuldigingen aan het adres van de vele machthebbers in de industrie."

Weinstein was het voorbije jaar een van die machthebbers die door talloze actrice van ongewenste intimiteiten en zelfs verkrachting is beschuldigd. Zelf ontkent de in ongenade gevallen filmproducent de aantijgingen. Hij zegt dat elke seksuele handeling met wederzijdse toestemming plaatsvond.

Kanye West

Het is lang niet de eerste keer dat Plastic Jesus kritische kunst op straat in Tinseltown plaatst in de aanloop naar de Oscars. Vorig jaar kwam hij met een gouden standbeeld van Kanye West in een gekruisigde houding op te proppen. Zijn boodschap was toen dat sterren geen goden zijn. Eerder hing hij her en der in Los Angeles bordjes op met het opschrift "No Kardashian parking anytime" ("Verboden te parkeren voor een Kardashian op elk moment"). Daarmee wou hij de overdreven mediabelangstelling voor de beroemde familie aan de kaak stellen. Voorts heeft Plastic Jesus in het verleden reuzegrote gouden Oscarbeelden die cocaïne snoven en heroïne spoten neergezet.