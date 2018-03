VS: "Poetins grootspraak over raketten is schending van wapenverdrag"

Nauert zei ook dat Poetin "het publiek bespeelt", naar aanleiding van de verkiezingen, door video's van de wapens te tonen. Ze zei dat de recent herziene US Nuclear Posture Review (NPR) het belang benadrukte van vrede door kracht. Het NPR "maakte duidelijk dat we ons nucleair arsenaal blijven moderniseren, zodat we zeker zijn dat onze mogelijkheden geen gelijke blijven kennen".

Nauert zei dat Rusland het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Force) schendt. Ze zei overtuigd te zijn dat de VS wel zijn verplichtingen nakomt. Het Witte Huis en het Pentagon gaven gelijkaardige reacties.

In zijn toespraak beschuldigde Poetin de VS ervan dat het het New START-verdrag (Strategic Arms Reduction Treaty) schendt. Hij toonde vervolgens video's van de Russische ballistische raket Sarmat en van de 'onderwaterdrone', en kreeg daarvoor applaus. De VS "schendt de strategische balans" en "Rusland creëert nieuwe systemen als antwoord", zei Poetin tijdens zijn jaarlijkse speech voor het parlement.