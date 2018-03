Populaire Radio 2-presentator Nico Blontrock kiest voor Brugse politiek en de CD&V

"Zijn Brugge"

Nico Blontrock is in oktober kandidaat voor de CD&V bij de gemeenteraads­verkiezingen in zijn geliefde stad Brugge. Dat betekent dat hij afscheid neemt van "Start je dag".

Nico werkte bijna 30 jaar voor VRT, de laatste jaren als presentator van het ochtend­programma op Radio 2 West-Vlaanderen. Voor hij in Kortrijk begon, werkte hij al voor lokale radiostations en als freelancejournalist in Brugge.