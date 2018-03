Professor Bert Cornillie kandidaat op Leuvense SP.A-lijst

Aan de KU Leuven zetelt Cornillie in de Academische Raad als vertegenwoordiger van het zelfstandig academisch personeel voor Humane Wetenschappen. Hij is tevens voorzitter van de Belgische Kring voor Linguïstiek. In het Leuvense is hij ook heel actief binnen de beweging "Straten vol Leuven", die de stad autoluwer wil maken en in het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo. Hij zit ook de ouderraad voor van basisschool Mozaïek in Kessel-Lo.

Hoewel het de eerste keer is dat Cornillie zich kandidaat stelt voor een politiek mandaat, is hij al sinds een tweetal decennia politiek actief. Zo was hij in 1997 betrokken bij Het Sienjaal, het project voor progressieve frontvorming met Maurits Coppieters en Norbert De Batselier. Daarna was hij ook actief in het Centrum voor Politieke Vernieuwing, de denktank Het Atelier van Said El Khadraoui, Voorrang van Links... Sinds 2005 is hij lid van SP.A.

"De voorbije 25 jaar heb ik mij als student, buurtbewoner, vader en professor ingezet voor een socialer, groener en fietsvriendelijker Leuven. Ik wil hieraan voortaan ook politiek engagement in de gemeenteraad koppelen. Het is het juiste moment hiervoor, want Leuven staat voor een belangrijke keuze. Met Mohamed Ridouani als burgemeester kan Leuven een nieuwe stap zetten om een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden van Europa te worden", aldus Cornillie.

De SP.A vormt in Leuven een coalitie met CD&V en heeft in de gemeenteraad 16 zetels op een totaal van 45. Schepen Mohamed Ridouani trekt bij de verkiezingen de SP.A-lijst met op nummers twee en drie schepen Bieke Verlinden en Vlaams Parlementslid Bruno Tobback. De vraag is of de lijst haar electorale succes van de voorbije decennia zal kunnen evenaren, nu burgemeester Louis Tobback (79) politiek afhaakt en bij deze verkiezingen nog lijstduwer is.