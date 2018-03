De kleindochters van Grace Kelly rijden de woestijn in en Servië heeft een nieuwe prins

Koning Mohammed ondergaat hartoperatie

De koning van Marokko, Mohammed VI, heeft in Parijs met succes een operatie aan het hart ondergaan. Bij de 54-jarige vorst werden eind januari hartritmestoornissen vastgesteld. Mohammed neemt nog een rustperiode in acht en zal daarna opnieuw aan de slag gaan. Hij zit sinds juli 1999 op de troon, na het overlijden van zijn vader, koning Hassan II. Die stierf aan de gevolgen van een hartaanval en werd 70 jaar.



De Marokkaanse koninklijke familie liet bovenstaande foto verspreiden om iedereen op de hoogte te houden. Op de foto zijn de zussen van de koning te zien: prinsessen Lalla Hasnaa, Lalla Meryem en Lalla Asmaa. Ook zijn broer Moulay Rachid staat aan het ziekenhuisbed en kroonprins Moulay Hassan houdt zijn hand vast. Het jonge meisje is de dochter van de koning, prinses Lalla Khadija.



De kleindochters van Grace Kelly rijden in de woestijn

Twee kleindochters van wijlen Grace Kelly wagen zich aan een avontuur: Jazmin Grace Grimaldi, dochter van prins Albert van Monaco, en Pauline Ducruet, dochter van prinses Stéphanie, nemen deel aan de rally Aicha des Gazelles in Marokko. Met andere woorden ze zullen rondrijden in de woestijn zonder de hulp van een gps of kaart, laat staan dat een smartphone mag gebruikt worden.



Pauline en Jazmin in februari in New York, op een feest gekoppeld aan de rally. 2018 Patrick McMullan

Kiera (Chaplin) zal navigeren en ik zal rijden



Aan de race kunnen enkel vrouwen deelnemen. De 25-jarige Jazmin die in de VS aan een acteer- en zangcarrière timmert zal in de auto zitten met vriendin Kiera Chaplin, kleindochter van Charlie Chaplin. "Ik ben zeker nerveus, maar Keira heeft de race al eens gereden. Zij zal navigeren en ik zal het grootste deel van de tijd rijden. Ik kom uit mijn comfortzone", reageert Jazmin op People.com. Pauline (23) vormt een duo met vriendin en styliste Schanel Bakkouche en traint alvast in Utah.



Twaalf uur in een auto met een vrouw? Er zal veel gebabbeld worden



Jazmin geeft toe dat haar ouders eerst achterdochtig waren. "Om veiligheidsredenen, maar nu staat iedereen te supporteren", vertelt ze. Pauline ziet de meidentrip helemaal zitten. "Twaalf uur per dag in een auto met een vrouw, er zal veel gebabbeld worden", grapt ze. Met de rally wordt geld ingezameld voor Coeur de Gazelles, een organisatie die hulp biedt aan mensen die in onherbergzame delen van Marokko leven.

Nog eentje die zich aan een race waagt: prinses Sofia

De Zweedse prinses Sofia, echtgenote van prins Carl Philip, heeft deelgenomen aan Tjevasan, de langste langlaufwedstrijd ter wereld voor vrouwen. Meer dan 7.000 deelneemsters legden 30 km af. Carl Philip, zoontjes Alexander en Gabriel, en haar ouders Erik en Marie Hellqvist, steunden Sofia langsheen het parcours.



De prinses stond als nummer 5.598 aan de start, haar goede vriendin (en doopmeter van Alexander) Casja Larsson was nummer 5.599. Sofia groeide op in Älvdalen waar skiën en langlaufen de normaalste zaak van de wereld zijn. Ze heeft ervaring zat op lange latten.



Prince Carl Philip, Prince Gabriel, Marie Hellqvist and Princce Alexander during the cross country race Tjejvasan in Mora. pic.twitter.com/qOAYSbACGZ — Maricel Schwindt (@vaninaswchindt) February 24, 2018

Onze koning bezoekt Sankt Vith: "Vive le froid"

Koning Filip en koningin Mathilde hebben een bezoek gebracht aan de Duitstalige gemeenschap in Sankt Vith. Ze bezochten de Sint Jozef Kliniek waar een project met vrijwilligers loopt die patiënten vergezellen bij de revalidatie.



Daarna ging het richting cultureel centrum Triangel waar ook de vrijwilligers in de bloemetjes gezet werden. Filip en Mathilde woonden er voorstellingen bij van Analog, een muziekgroep met leden met een beperking, en de folkloristische dansgroep Vegder Diddeldöppcher. Na de optredens praatte het koningspaar met de artiesten. En voor even viel alle protocol weg toen enkele leden graag op de foto wilden met Mathilde en haar geheel spontaan vastnamen:



Bij de ontmoeting met Vegder Diddeldöppcher werd zelfs een voorzichtig danspasje geprobeerd (bewegend beeld hebben we helaas niet). De sfeer was duidelijk gemoedelijk.



Het bezoek werd afgerond op het gemeentehuis waar de koning in het Duits dankte voor de warme ontvangst. "In de menigte heb ik "Vive le froid" gehoord", liet hij zich gekscherend ontvallen, aldus de krant La Meuse. Het was dan ook een hele week barkoud buiten. Filip en Mathilde genoten nadien van een snelle luch in het oudste hotel-restaurant van België (Bonhomme in Remouchamps).

Een Servische prins is geboren

Ze zijn hier absoluut niet bekend, maar ook Servië heeft een koninklijke familie. En die is uitgebreid met een prinsje, Stefan genaamd. Het jongetje is het eerste kind van prins Filip en zijn vrouw Danica, en is (theoretisch gezien) een troonopvolger. Stefan is ook het eerste mannelijke lid van de familie in 90 jaar dat wordt geboren in Belgrado.



Serbian Royal Court

Wat is het historische verhaal? Servië heeft momenteel officieel geen koning sinds het sterven van koning Petar II van Joegoeslavië in 1970, maar wel een kroonprins, zijn enig kind Aleksander (72). Hij werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen (de Queen is trouwens zijn peetouder en hij liep school met prins Charles). Vader Petar vluchtte na de Duitse bezetting uit Joegoeslavië.



Na WO II werd Joegoslavië een socialistische republiek en werd de koning de grote volksvijand. Petar leefde in ballingschap en stierf in de Verenigde Staten. Aleksander en zijn familie keerden pas begin jaren 90 terug naar wat inmiddels Servië was geworden, en ze wonen er sinds 2001 in het koninklijke Witte Paleis van Belgrado. Met de Servische republiek is hij overeengekomen zich kroonprins te noemen. Aleksander pleit voor de invoering van een constitutionele monarchie. De kroonprins argumenteert dat zijn vader dan ook nooit troonsafstand heeft gedaan.

Kroonprins Aleksander en zijn echtgenote Katherine.

