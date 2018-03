"120 battements par minute" wint 6 Césars, waaronder die voor beste film

"120 battements par minute" (120 BPM) vertelt een aangrijpend verhaal over liefde en vriendschap tegen de achtergrond van de strijd tegen aids in Parijs aan het begin van de jaren 90.

Op het filmfestival van Cannes werd de film vorig jaar met een staande ovatie ontvangen en bekroond met de Grand Prix. Nu kreeg de film 6 Césars, waaronder die voor beste film, beste scenario en beste muziek. De film is opvallend genoeg niet geselecteerd voor de Oscars die zondagnacht uitgereikt worden.

Campillo wachtte meer dan 20 jaar om een film te maken over het begin van de strijd tegen aids, met name van de organisatie Act Up. Veel films over de epidemie, die veel slachtoffers eiste in de homogemeenschap, gaan over individuen, maar Campillo's film gaat over de collectieve uitdaging.

"In het begin van de epidemie bleven de mensen in hun hoekje zitten. Met Act Up wilden patiënten af van het idee van de ziekte als persoonlijke vloek, maar ze meer zichtbaar maken, en de politici voor hun verantwoordelijkheid stellen", zei hij in mei in Cannes. Voor de Act Up-militanten betekende het dat "ze niet langer de epidemie enkel ondergingen, maar ook zelf een speler werden". De organisatie stond bekend om zijn choquerende slogans en

enkele spectaculaire operaties, zoals de "die-ins", waarbij de deelnemers op grond gingen liggen en deden alsof ze dood waren.

"Loveless", de film van de Russische regisseur Andrej Zvjagintsev, een Belgische co-productie, heeft de César voor beste buitenlandse film gewonnen. "Noces" van de Belgische regisseur Stephan Streker greep dus naast de prijzen. "Au revoir là-haut" won vijf Césars.

Belga

Op de rode loper verschenen veel genodigden met een wit lint op hun kleding. Daarmee gaven ze aan de actie #MaintenantOnAgit (we komen nu in actie) te steunen, het Franse antwoord op de Time's up-beweging. Eén van de actrices die met een wit lint arriveerde was Penélope Cruz (foto hierboven). Zij werd geëerd met een oeuvreprijs.