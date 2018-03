Slechtvalken in Oudenaarde leggen als eerste in Europa hun eieren

Slechtvalken zijn graag geziene roofvogels. Ze zijn niet mensenschuw en goed zichtbaar omdat ze nestelen in steden op hoge torens. Kerktorens bijvoorbeeld zoals de Walburgatoren in Oudenaarde. Op verschillende van die nesten staan webcamera's zodat de slechtvalken door een groot publiek kunnen gevolgd worden.

In Oost-Vlaanderen staan camera's op nesten in Wetteren, Lokeren, Sint-Niklaas en Oudenaarde. Maar er is via internet een heel netwerk aan camera's verspreid over België en ook over Europa. De eieren van deze slechtvalken in Oudenaarde zijn de eerste van Europa die gezien zijn via die webcams.

Op 26 februari lag er in het nest in Oudenaarde een eerste ei! Daar zijn de voorbije dagen nog enkele bijgekomen, voorlopig broedt de slechtvalk op drie eieren. Er zou nog eentje kunnen bijkomen, maar dat is afwachten.

Dat er in februari al eieren gelegd worden, is vroeg zegt Dirk Criel van Natuurpunt Vlaamse Ardennen. Gewoonlijk is dat pas begin maart.

En voor wanneer is't?

Het duurt zo'n 38 dagen eer de jongen uitkomen.

Dit ouderpaar in Oudenaarde zorgt goed voor de eieren. Dat is een goede zaak, zegt Dirk Criel, want op die manier is er geen gevaar dat de eieren te lang alleen liggen en bevriezen als het erg koud is.

Zo lang ze rond het nest blijven kunnen de jongen gevolgd worden. Ze worden ook geringd, maar ze hebben geen zender om op te sporen waar ze naartoe vliegen.

Wie de slechtvalken wil volgen kan dat via de websites van de gemeentes waar een webcam hangt en via natuurpunt. Deze op de toren van Oudenaarde kan je volgen via de afdeling van de Vlaamse Ardennen