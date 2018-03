Organisaties protesteren: "In delen van Wallonië worden transgenders systematisch verhoord door de politie"

Hoe werkt zo'n procedure normaal?

Wanneer een transgender een procedure wil starten om van geslacht te veranderen, moet die eerst naar de burgelijke stand. Dan start er een bedenktijd van 3 tot 6 maanden. Het parket moet dan een advies uitbrengen. Dat kan enkel negatief zijn als er sprake is van fraude. "Dat kan het geval zijn als iemand bijvoorbeeld op de loop is voor het gerecht, en van geslacht wil veranderen om onder de radar te blijven", verklaart Jeroen Borghs van çavaria. "Als iemand geseind staat bijvoorbeeld, kan het parket aannemen dat er mogelijk sprake is van fraude. In principe zal de persoon pas dan verhoord worden. Maar in bepaalde delen van Wallonië gebeurt het dus standaard en dat kan niet", zegt Borghs, "Of er bijvoorbeeld iemand geseind staat kan je administratief checken. Daarvoor moet je helemaal niet iedereen oproepen voor het verhoor. Bovendien stelt de politie heel persoonlijke vragen, waar de Belgische staat eigenlijk niks mee te maken heeft. Het is absoluut niet de bevoegdheid van het parket om na te gaan of iemand geschikt is om te veranderen van geslacht".