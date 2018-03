Vergeten Oscarfilms (deel 4): "Hostiles"

De western "Hostiles" is de vierde vergeten Oscarfilm. De film is eind 2017 heel even uitgekomen in Amerika met de bedoeling om aan Oscarnominaties te geraken maar dat is niet gelukt.

Het is een hele straffe film waarin een fantastische Christian Bale de rol speelt van een getormenteerde legerkapitein die in de jaren 1800 het Amerikaanse binnenland verkent. De indianen zijn op dat moment nog de gezworen vijand. Op het moment dat de kapitein op pensioen hoort te gaan, krijgt hij nog een zaak toegewezen waarin hij veel respect krijgt voor de indianen waartegen hij altijd gevochten heeft.

Deze western is volgens de wetten van het genre gemaakt maar gaat vooral over het respect voor de andere culturen en vrouwen. De psychologische destructie van mensen die heel hun leven in eenzaamheid en angst doorbrengen wordt pakkend belicht.

Deze serieuze cinema had minstens 4 nominaties verdiend: Beste Scenario, Beste Mannelijke Hoofdrol van Christian Bale, Beste Vrouwelijke Bijrol van Rosamund Pike en Beste Score van Max Richter.

Hostiles is vanaf 28 maart te zien in de Belgische zalen.