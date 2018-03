Verkeerd huisnummer gaf mogelijk verwarring over gevonden lichaam in Antwerpen

Twee uur later kwam er een gelijkaardige oproep binnen. "Toen werd een man aangetroffen op de stoep voor nummer 336. De hulpdiensten konden alleen zijn overlijden vaststellen", zegt Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. Opvallend: bij het huisnummer 336 ontbrak de eerste 3. Daardoor is er mogelijk verwarring ontstaan. Het is wel niet helemaal duidelijk of de twee oproepen werkelijk over hetzelfde slachtoffer gingen. Ook is het niet zeker of het een verschil zou hebben uitgemaakt, het is wachten op de autopsie om de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden exact vast te stellen.

Kort na vier uur donderdagnacht kreeg de Antwerpse politie een oproep dat er een man op straat lag. Het adres: Diksmuidelaan nummer 36. Een ploeg werd ter plaatse gestuurd, maar op het adres of in de omliggende straten vond de politie niemand.

"Dit toont nog maar eens aan hoe belangrijk goed leesbare huisnummers zijn"

Nathalie Debast van de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) grijpt dit incident nog eens om het belang van huisnummers te benadrukken: "Dit toont nog maar eens aan dat het heel belangrijk is dat het huisnummer goed onderhouden en duidelijk zichtbaar is."

Hoe regelmatig komt het voor dat hulpdiensten door een fout huisnummer niet weten waar ze moeten zijn?

Maar hoe regelmatig komt het voor dat hulpdiensten door een fout huisnummer niet weten waar ze moeten zijn? Koen Bronselaer, spoedarts bij UZ Gasthuisberg in Leuven en medisch directeur van 112, legt het uit aan VRT NWS. "Je kan op verschillende manier contact opnemen met de noodcentrale." Afhankelijk daarvan wordt de locatie bepaald:

Vast toestel: Het adres van diegene die het nummer betaalt wordt zichtbaar.

GSM: in principe weet de noodcentrale niet waar u zich bevindt (soms zijn er wel gps-gegevens). De dispatcher zal dus vragen wat het exacte adres is en geeft die gegevens dan door.

App (112): de gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de noodcentrale.

Stel dat de hulpdiensten uitrukken, maar ze vinden niemand op de locatie die doorgegeven werd? "Dan zullen ze opnieuw contact opnemen met de noodcentrale die op zijn beurt de oproeper probeert de contacteren voor verdere gegevens. Neemt die niet meer op, moet de operatie soms noodgedwongen afgebroken worden."

Het gebeurt volgens Bronselaer meerdere keren per dag dat er info bijgevraagd wordt: "Dat kan gaan om verschillende vragen: is het op de eerste of de vierde verdieping? Kan u uw appartement opendoen? We gaan ook op zoek naar de slachtoffers als we in eerste instantie niemand vinden, meestal vinden we hen wel. Zeker op de openbare weg, waar er meestal mensen rondstaan."

Een fout huisnummer is eerder zeldzaam. "Dit lijkt een tragisch, spijtig toeval. Maar het is een zeldzaamheid." Toch benadrukt ook hij het belang van huisnummers: "Er zijn niet echt algemene regels, maar huisnummers zijn best zo zicht- en leesbaar mogelijk vanop de straat. Een boodschap voor de bellers: geef een zo juist mogelijke locatie door en antwoord zo volledig mogelijk op de vragen."