Voedingsbedrijf Alpro zoekt 133 extra krachten

General manager Sven Lamote maakte het nieuws bekend op de officiële opening van het nieuwe, geautomatiseerde magazijn en innovatiecentrum in Wevelgem. Die zijn gebouwd om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar plantaardige producten.

In het innovatiecentrum is er onder meer een testkeuken, een proefruimte en een onderzoekslaboratorium. "We willen ook de samenwerking aangaan met universiteiten. Ons innovatiecentrum biedt ruimte aan jonge studenten om nieuwe producten te ontwikkelen, testen en produceren", zegt Lamote.

De voorbije 5 jaar investeerde Alpro al 350 miljoen euro, waarvan 250 miljoen euro in Wevelgem. Het bedrijf maakt deel uit van de groep Danone en telt in Europa 1.200 werknemers. In 2016 draaide Alpro een omzet van 555 miljoen euro.