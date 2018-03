Wat als de "Black panther" plots voor je staat?

De Amerikanen kunnen alvast niet genoeg krijgen van de superheldenfilm "Black panther". Er wordt daar dan ook gesproken van een regelrechte hype. Niet in het minst bij de zwarte bevolking voor wie de 'black panter' vooral een inspiratiebron blijkt te zijn. De populaire tv-presentator Jimmy Fallon had dat ook gemerkt en liet daarom in zijn "The tonight show" een aantal zwarte medemensen hun licht schijnen op de succesfilm. Wat zij niet wisten was dat hoofdacteur Chadwick Boseman achter een gordijn stond mee te luisteren. Eens die kwam piepen kon de hilariteit niet op. En dat Boseman vergeleken werd met Barack Obama, dat vond ook hij een stapje te er.