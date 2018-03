Weinstein Company dan toch gered van faillissement

Volgens The Hollywood Reporter is met de overeenkomst een bedrag van 500 miljoen dollar (406 miljoen euro) gemoeid. De meerderheid van de raad van bestuur zal in de toekomst uit vrouwen bestaan. Er komt ook een fonds voor slachtoffers van seksueel misbruik. Eerder werden gesprekken met Contreras-Sweet en Burkle nog stopgezet door The Weinstein Company zelf.

Maria Contreras-Sweet heeft nog gewerkt voor voormalig president Barack Obama en werkte daarvoor in de bankwereld. Samen met miljardair Ron Burkle bracht ze een groep investeerders samen om de filmmaatschappij over te nemen. Contreras-Sweet werd geïnspireerd voor de overname door de #metoo-beweging. Ze heeft geen ervaring in de entertainmentindustrie. Zij wil een raad van bestuur die overwegend uit vrouwen zal bestaan. Burkle was lang een zakenpartner van Weinstein. Via zijn bedrijf Yucaipa Companies zal hij minderheidsaandeelhouder worden. Hij is gespecialiseerd in de overname van noodlijdende bedrijven in verschillende sectoren.