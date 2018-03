Gehoorbeschadiging komt steeds vaker én vroeger voor: 7 verfrissende tips om uw gehoor te beschermen

1. Let op eten en drinken

Wat uw lichaam opneemt, heeft onrechtstreeks invloed op de kwaliteit van uw gehoor. Zo is een tekort aan vitamine B3 nefast voor de gehoorkwaliteit. Vitamine B3 bevordert de werking van het zenuwstelsel in ons lichaam, en dus ook in onze oren. De zenuwen in het slakkenhuis -het onderdeel van ons oor verantwoordelijk voor de omzetting van geluid- is verbonden met de achtste hersenzenuw en dus rechtstreeks met de grote hersenen. Die ontvangen zowel geluidsindrukken van het rechter- als van het linkeroor. Maar als er een tekort aan vitamine B3 is, dan kan deze doorstroom niet zo vlot verlopen als zou moeten, legt diëtiste Lynn de Merlier uit. Vitamine B3 vind je in vlees en vis, gevogelte, noten, zaden en graanproducten.

Vitamine B3 zorgt voor een optimale werking van ons gehoor

Voor mensen die lijden aan oorsuizen of tinnitus speelt voeding zelfs een nog grotere rol. Zo krijgen sommige patiënten tijdens hun behandeling voor tinnitus een speciale dieetaanpassing, vertelt Michaël Sels, hoofddiëtist aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA): “Tijdens het dieet wordt extra gelet op het beperken van onder andere zout en cafeïne, twee voedingsstoffen die sowieso al niet bevorderend werken voor ons gehoor. Dat dieet wordt dan gecombineerd met hyperbare zuurstoftherapie, een moeilijk woord voor een behandeling waarbij de patiënt afwisselend 100 procent zuivere lucht en normale lucht inademt. Je lichaam krijgt op die manier 10 tot 15 keer meer zuurstof, wat het herstel bevordert van oorsuizen.”

2. Stop met roken

Uit een Europees onderzoek geleid door de Universiteit Antwerpen, is gebleken dat roken schade toebrengt aan ons gehoor. Dat bevestigt ook Pedro Brugada, expert cardiologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Dat heeft alles te maken met de doorbloeding in het lichaam: roken vernauwt onze bloedvaten en verslechtert bijgevolg de doorbloeding. Ook onze oren hebben baat bij een goede doorbloeding. Een slechte doorbloeding in onze oren betekent een slechte kwaliteit van het gehoor, en in sommige gevallen zelfs gehoorverlies.” Dat is meteen ook de reden waarom mensen die veel roken op lange termijn minder goed zullen horen.

Zware rokers kunnen op termijn vijf tot tien decibel aan gehoor verliezen

Let wel: het verschil is pas relevant wanneer het om zware rokers gaat. De Universiteit Antwerpen deed een grootschalig onderzoek met 4.000 rokers uit zeven Europese landen. Mensen die tien jaar lang 1 pakje per dag rookten, hoorden vijf tot tien decibel minder. Dat kan op oudere leeftijd het verschil maken tussen het wel of niet horen praten van bijvoorbeeld kleinkinderen.

3. Pas op met intensieve sportoefeningen

Bepaalde sportoefeningen kunnen zonder dat u het zelf weet te veel druk uitoefenen op uw gehoor. Zo kunnen sommige intensieve oefeningen waarbij u uw volledige lichaam gebruikt, een gevaarlijke druk creëren in het binnenoor. Dat komt doordat uw lichaam zich in zijn totaliteit te hard opspant, bijvoorbeeld bij zware pompoefeningen, maar het kan even goed bij een hoge hartslag tijdens het lopen of fietsen. Deze druk is potentieel schadelijk voor de trommelvliezen en kan zelfs permanent gehoorverlies veroorzaken, maar uiteraard is dit ook persoonsgebonden.

Door een goede ademhaling tijdens het sporten, vermijd je het opbouwen van druk in het binnenoor

Of u dan maar moet stoppen met sporten? Absoluut niet. Wel is het belangrijk om eerst en vooral goed te blijven ademen tijdens sportoefeningen. Hierdoor vermijdt u het opbouwen van druk in het binnenoor. Een tweede belangrijk aspect om in acht te nemen, is om niet te veel hooi op uw vork te nemen en uzelf niet te hard in te spannen. Sporten is een evolutieproces.

Daarnaast bent u best ook behoedzaam voor sporten of oefeningen waarbij u klappen op uw hoofd krijgt of zelfs knock-out gaat, zoals boksen, judo of worstelen. Ook in de schietsport is het belangrijk dat u de juiste gehoorbescherming draagt. Een schietbril, oordopjes of zelfs volledige oorkappen zijn geen overbodige luxe.

4. Neem uw voorzorgen tijdens het vliegen

Geen reden tot paniek, vliegtuigreizen zijn niet schadelijk voor ons gehoor. Toch kunnen sommige mensen last krijgen van een ongemakkelijk of zelfs pijnlijk gevoel aan hun oren tijdens het vliegen. In een vliegtuigcabine is de luchtdruk lager dan op de grond, en tijdens het opstijgen gaat de lucht in ons middenoor dan meer ruimte innemen. Wanneer het vliegtuig daalt, dan stijgt de luchtdruk en ontstaat er op die manier extra druk op het middenoor. Daardoor kan u het gevoel krijgen dat uw oor ‘vol’ zit. Ook in de gelaatssinussen kan daardoor druk of pijn ontstaan. Dit gevoel verdwijnt meestal na de landing, maar u kan het ook voorkomen.

Wie veel last heeft van pijnlijke oren tijdens het vliegen, kan baat hebben bij een ontstekingsremmer

Er bestaan oordopjes die de luchtdruk mee helpen regelen, maar over de efficiëntie van deze dopjes is er wat discussie. Wat wel een gouden tip kan zijn volgens keel-, neus- en oorarts Glen Forton, is om een kwartiertje op voorhand neusspray tegen een verstopte neus toe te dienen, of een ontstekingsremmer als Sinutab in te nemen. “Als je echt resultaat wil zien en minder last wil hebben van verstopte oren tijdens het vliegen, neem dan een ontstekingsremmer. Daarvan garandeer ik dat het zal helpen.”

5. Investeer in oordopjes op maat

Dat u best oordopjes draagt op een concert of festival is niets nieuws. Maar wie zich regelmatig in zo’n lawaaierige omgeving bevindt, laat zich best oordoppen op maat maken bij een gespecialiseerde audioloog of in een hoorcentrum. Oordopjes die u gratis krijgt op evenementen laten vaak nog te veel geluid door.

Oordoppen op maat beschermen uw gehoor, terwijl u toch 100% kan blijven genieten van het concert

Oordoppen op maat zijn een echte afdruk van uw gehoorgang. Daardoor zitten ze heel comfortabel en kunnen ze tegelijk heel efficiënt geluid filteren en dempen, zonder de kwaliteit van bijvoorbeeld een concert aan te tasten. U kan dus optimaal genieten van de muziek, zonder gehoorschade op te lopen. Een deel van de kosten wordt terugbetaald door de mutualiteit.

6. Download een app die decibels meet

Bijna iedereen heeft in 2018 een smartphone, waarom dan geen gebruik maken van dat technologisch potentieel? Download een app zoals Sound Meter, die decibels registreert in uw directe omgeving. Heel vaak zijn deze apps gratis.

Vanaf 85 decibel bereik je na acht uur de veiligheidsgrens

Met een app is het makkelijk om het geluidsniveau in uw omgeving te checken, en bijgevolg na te gaan of u gehoorbescherming moet dragen. Ter illustratie: geluiden onder de 75 dB zijn veilig, maar vanaf 85 dB bereikt u na acht uur blootstelling de veiligheidsgrens. Volgens de Christelijke Mutualiteit krijgt u dan per 3 dB die erbij komt een verdubbeling van de geluidsdruk op je trommelvlies. Zo is 88 dB slechts gedurende vier uur veilig, en 91 dB nog maar twee uur.

7. Gun uw oren rust

Ons lichaam heeft rust nodig om ervoor zorgen dat het niet overbelast raak. Ook onze oren hebben dus af en toe ook nood aan een pauze. Bent u naar een concert geweest of naar een discotheek? Dan is de kans groot dat de haartjes op uw trommelvlies -zelfs met de juiste gehoorbescherming- overprikkeld zijn. Die haartjes hebben tijd nodig om te herstellen. Luister dus de volgende dag niet naar muziek, en las een echte ‘stiltedag’ in.

Kies voor een hoofdtelefoon in plaats van kleine oortjes