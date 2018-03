Ziek tijdens uw vakantie? Binnenkort verliest u geen vakantiedagen meer

Wie ziek wordt tijdens zijn verlof, verliest op dit moment zijn vakantiedagen. Al in 2012 besliste het Europees Hof van Justitie dat zoiets niet strookt met de Europese regels. Werknemers die een ziektebriefje kunnen voorleggen, moeten die verloren vakantiedagen kunnen recupereren. En dus moet België zijn wetgeving aanpassen.

Intussen zijn we bijna zes jaar na het arrest van het Europees Hof van Justitie. De sociale partners werken momenteel op vraag van minister Peeters binnen de Nationale Arbeidsraad een oplossing uit. "Ik hoop dat we na toch een aantal jaren nu zo snel mogelijk een oplossing vinden. De sociale partners zijn daar zeer ernstig en intensief mee bezig. Ik heb goede hoop dat we daar de volgende weken uitgeraken", aldus Peeters.

Naar verluidt maken de sociale partners goede vorderingen, al zijn er nog een aantal discussiepunten. Hoe zal er gecontroleerd worden op eventueel misbruik? En wie zal betalen: de werkgever via het gewaarborgd loon of de overheid via een uitkering?

Het Verbond van Belgische Ondernemingen vraagt "een evenwicht te houden tussen enerzijds het recht op vakantie als bescherming voor de werknemer en anderzijds de organisatie en kosten voor de werkgever", laat VBO-woordvoerder Bart Croes weten. "Maar we moeten sowieso de Europese richtlijn uitvoeren."