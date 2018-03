Morgen worden er in Italië parlementsverkiezingen gehouden, en de Vijfsterrenbeweging wordt daar wellicht de grootste partij. De jonge partij is ontstaan uit een blog op het internet van de komiek Beppe Grillo. Tot nog toe was het vooral een protestbeweging tegen de gevestigde orde en tegen de traditionele partijen. Maar voor het eerst heeft de Vijfsterrenbeweging ook echt regeringsambities.