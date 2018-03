"Na onze theaterreeks gaan we de "Slisse en César" van tv terugzien"

Sven De Ridder en Warre Borgmans brengen in Theater Elckerlyc in Antwerpen "Slisse en César" weer tot leven. Eind jaren 70 maakten Ward De Ravet (als Slisse) en Jan Reussens (als César) een gelijknamige tv-reeks. Maar De Ridder en Borgmans hebben vooraf niet naar de bijzonder populaire reeks van toen gekeken. "Ik heb dat bewust in een herinneringsschuifje laten zitten om daar echt maagdelijk mee te beginnen", zegt De Ridder. Maar na de reeks voorstellingen willen de Slisse en César van nu wel de tv-personages van toen terugzien.