In een klein gezondheidscentrum in Dakar wordt aan vrouwen seksuele voorlichting gegeven. Voor ons is die cursus vanzelfsprekend, maar lang niet voor alle meisjes en jongens in de wereld. Onder meer daarom stond ons land vorig jaar mee aan de wieg van de campagne "She Decides", "zij beslist". Onze ploeg reisde mee met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo naar de Senegalese hoofdstad.