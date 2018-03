"Stook geen hout als bijverwarming of om sfeer te creëren"

Omdat houtverbranding via een kachel of een open haard extra fijn stof in de lucht brengt, adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Ook op 22 februari deed de VMM deze oproep al. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit.

Om 8 uur vanmorgen bedroeg de gemiddelde concentratie van fijn stof in Vlaanderen 68 microgram per kubieke meter, terwijl de grens op 50 microgram ligt. De fijnstofconcentraties in de drie gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur verhoogd door de lokale uitstoot van luchtvervuiling die door de (relatief) ongunstige meteorologische omstandigheden slecht verdund wordt. Ook de import van luchtvervuiling die wordt aangevoerd vanuit de buurlanden draagt bij aan de hoge fijnstofconcentraties.

Pas vanaf de late namiddag wordt stilaan verbetering verwacht. Het advies geldt dus alvast voor 24 uur. "Het is uiteraard goed om je houtverbranding te beperken omdat op dagen waarop er minder wind is en het niet regent je uitstoot van fijn stof te beperken", zegt Katrien Smet, woordvoerder van de VMM. "Het weer zit zeker niet mee, er is niet zoveel wind of regen en die factoren kunnen net de vervuiling verdunnen. Het is ook goed om minder met de wagen te rijden. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jongeren, kinderen en oudere mensen) doen ook beter geen zware inspanningen want zij zullen dat vandaag zeker voelen aan de luchtwegen." Als mensen toch hout stoken omdat ze niet anders kunnen, raadt de VMM aan om enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken. Hier vindt u de actuele waarden en overschrijdingen van fijn stof gemeten door de VMM.