Ons land vraagt overlevering van bestuurder die is weggevlucht na ongeval op E40

Het ongeval zou rond 3.15 uur vannacht gebeurd zijn, maar pas rond 7.30 uur werd het opgemerkt. De politie ging ter plaatse en vond in een sloot naast de snelweg het wrak van een auto met Franse nummerplaat. In de auto troffen ze het lichaam aan van een overleden passagier. Het parket laat weten dat het om een 20-jarige jongeman gaat, en niet om een vrouw, zoals eerst gecommuniceerd. Van de bestuurder was geen spoor.

Politie en hulpdiensten zochten in de buurt van het wrak en in de sloot naast de snelweg een hele tijd naar de bestuurder. Zonder resultaat. Even werd gedacht dat de bestuurder onder de wagen was terechtgekomen. Maar toen het wrak werd weggetakeld, bleek dat niet het geval.

Rond 13 uur kwam het nieuws dat de bestuurder gevonden was. Hij staat in Frankrijk bekend voor diefstallen en vluchtmisdrijf, en in ons land voor diefstal. Wat er precies is gebeurd, blijft voorlopig vrij onduidelijk. De bestuurder zou een beweging naar links hebben gemaakt en dan bruusk naar rechts.

Ons land vraagt de overlevering van de 24-jarige bestuurder.