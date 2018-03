Advocaat Weinstein: "Seks als carrièrezet is geen verkrachting"

De advocaat van Weinstein, Benjamin Brafman, schuift de schuld voor wat gebeurd is nu gedeeltelijk in de schoenen van de vrouwen. "Als een vrouw besluit dat het nodig is om met een Hollywood-producer naar bed te gaan om zo haar carrière te versnellen, dan is dat geen verkrachting", zegt Brafman.

"Als je vrijwillig besloten hebt iets te doen wat je zelf weerzinwekkend vindt om zo je carrière te versnellen, dan is dat geen misdaad. "De 'canapé-promotie' is niet iets dat door Harvey Weinstein is uitgevonden", zegt de advocaat. "De filmindustrie had die reputatie al lang voordat ik geboren ben."