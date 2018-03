8.600 meisjes lopen risico op genitale verminking: artsen krijgen meldcode

Huisartsen en gynaecologen zijn wellicht de meest belangrijke vertrouwenspersonen voor vrouwen en meisjes die te maken krijgen met partnergeweld, genitale verminking (vrouwenbesnijdenis) of andere gendergerelateerde problemen. Maar velen van hen zitten gewrongen tussen hun beroepsgeheim en hun hulpplicht. Bovendien is de kennis over de problematiek is nog niet doorgedrongen tot in elke huisartsenpraktijk.