Op het Rogierplein in Brussel staat een indrukwekkend tentenkamp. Het is de gloednieuwe mobiele chirurgische eenheid van Artsen Zonder Grenzen. In amper 12 uur staat alles recht en zijn de toestellen operationeel. Binnenkort vliegt die naar de frontlinie van oorlogsgebieden of natuurrampen. Deze opstelling in Brussel dient als oefening voor de medewerkers, en u kunt ze nog tot zondag bezoeken.