Beeldend kunstenaar Jan Vercruysse is overleden

Vercruysse had onder meer solotentoonstellingen in het Van Abbemuseum in Eindhoven (1990, 1997), het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië (1993), het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle (2001) en in Museum M in Leuven (2009). Zijn werk hangt ook in belangrijke musea in de VS en in Europa. In 2001 kreeg hij de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst. De laatste jaren van zijn leven leefde de kunstenaar erg geïsoleerd.