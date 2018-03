Bijna 700 miljoen euro aan geldboetes blijft onbetaald op een totaal van 1,2 miljard

Tussen 2012 en 2016 spraken rechters voor ruim een miljard euro aan boetes uit. Maar daar is tot op de dag van vandaag meer dan de helf nog niet geïnd. In cijfers: 573 miljoen euro werd al betaald, 678 miljoen euro (nog) niet. Let wel: het gaat hier om penale boetes, geldboetes die een rechter oplegt, en niet om verkeersboetes.

Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) die Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) opvroeg. "Van de boetes die opgelegd werden in 2016, is momenteel 33 procent uitbetaald. Van het jaar voordien zo'n 41 procent en 65 procent van die uit 2012." Over het algemeen ligt de inningsgraad hoger in Vlaanderen dan in Wallonië: de kantoren van Kortrijk (56 procent), Oudenaarde en Vilvoorde (allebei de helft) zijn de koplopers, die van Nijvel (16 procent), Brussel (21 procent) en Aarlen (25 procent) hinken achterop.