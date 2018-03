Blijft Angela Merkel bondskanselier in Duitsland?

De ingevulde stembrieven zijn bij het hoofdkwartier aangekomen en vanavond is het tellen begonnen. Bij een "ja" kan de regering aan de slag, een "nee" betekent een grote crisis. Want deze regering was de laatste mogelijke coalitie na de verkiezingen. Het alternatief is een minderheidsregering of nieuwe verkiezingen.

Het is afwachten wat het wordt, want binnen de SPD is er heel wat tegenstand tegen de nieuwe regeringsdeelname. Dat beseft ook de partijtop. "Hopelijk wordt het geen negatief resultaat. Ik wil daar niet over speculeren. Op zo'n zonnige dag wil ik me instellen op goed nieuws", zegt Andrea Nahles, sociaaldemocratisch fractieleider in de Bundestag.

Morgenochtend weten we dus of Angela Merkel bondskanselier blijft in Duitsland.