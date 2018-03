De Amerikaanse wapenindustrie: historisch gegroeid, maar het draait toch vooral om winst en banen  

Buitenland Grootste fondsenbeheerder neemt wapenproducenten in de tang na bloedbad in Florida

Dat Amerikanen houden van vuurwapens is geen geheim. Volgens Pew Center zijn er ongeveer 300 miljoen schiettuigen in omloop in de VS en dat op een bevolking van 323 miljoen inwoners. Zowat 31% van de gezinnen in Amerika beschikken over een of meer vuurwapens. Het gaat dan voor zowat een derde om pistolen of revolvers, maar voor een ander derde om geweren.

Dat is erg veel in verhouding tot Europa en Azië, waar er strenge voorwaarden zijn voor burgers die zich willen bewapenen. In de VS is het wapenbezit van de burger grondwettelijk beschermd door het 2e amendement op de grondwet uit 1789. Dat geeft uitdrukkelijk elke burger het recht om vuurwapens te bezitten.

De logica daarachter is historisch: de eerste Europese kolonisten moesten zich in de "Amerikaanse wildernis" beschermen tegen Indianen, beren, wolven, buffels, maar vooral ook tegen andere kolonisten. Lokale gewapende milities lagen aan de basis van het leger van George Washington dat tussen 1776 en 1783 de Britse overheersers versloeg. In een sfeer van algemeen wantrouwen tegen alles wat naar overheid ruikt, is de idee van de wapenbezitters dat de burgers enkel hun vrijheid kunnen bewaren als ze gewapend zijn.

De tijden zijn echter veranderd en de kans dat u vandaag in de VS verscheurd wordt door een beer is eindeloos kleiner dan dat u door een dolle schutter wordt neergelegd. Het economisch belang van de inheemse productie van sport- en jachtwapens is echter nog altijd erg groot.