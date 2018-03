De Lijn zoekt 415 nieuwe chauffeurs: "Wie op onze jobdag slaagt voor alle testen, gaat met een contract naar huis"

Buschauffeur is een knelpuntberoep. Daarom doet De Lijn haar best om de job van buschauffeur zo positief mogelijk voor te stellen. "Het is echt niet alleen de hele dag rijden," zegt woordvoerster Sara Jane De Putter. "Je hebt ook veel sociale contacten, elke dag andere gesprekken, en bovendien: als je thuiskomt zit je job erop. Je hoeft dan niks meer te doen."

Vooral in de Vlaamse gemeenten rond Brussel heeft De Lijn het moeilijk om buschauffeurs te vinden. "De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB recruteert ook chauffeurs in de Vlaamse rand, en dat voelen wij wel. We vissen in dezelfde vijver."

De kandidaten die vandaag langskomen leggen selectieproeven af, ze krijgen een rondleiding en wie wil, mag meteen een sollicitatiegesprek doen én een ritje maken met een echt lijnbus. Kandidate Peggy ziet het helemaal zitten: "Ik ben stressbestendig, ik ben sociaal, ik ken De Lijn goed want ik neem vaak de bus. Ik vind dit echt wel een job voor mij."

Kandidaten die vandaag voor alle testen slagen, mogen meteen een contract tekenen. Ze moeten dan alleen nog op controle bij de arbeidsgeneesheer. Als die zijn fiat geeft, dan kunnen de kandidaat-chauffeurs beginnen aan hun opleiding in een van de Vlaamse stelplaatsen.