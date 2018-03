De zoektocht van een Belgische socialist, Camille Huysmans, naar vrede

Alleen in Rusland, met zijn autoritair tsarenregime, en in Italië, dat eerst buiten de oorlog bleef maar later uit pure hebzucht ging meedoen, bleven de socialisten zich tegen de oorlog verzetten.

Sterker, in de meeste oorlogvoerende landen steunden de socialistische partijen de oorlogsinspanning. Ze hadden immers het recht erkend van elk land om zich te verdedigen, en nu hun eigen land aangevallen werd, was het grijpen naar de wapens gerechtvaardigd. Ze stemden in het parlement voor oorlogskredieten. In Frankrijk, Groot-Brittannië en België traden ze zelfs tot de regering toe. Sterker, ze veroordeelden de houding van hun zusterpartijen in de vijandelijke landen.

Na het uitbreken van de Grote Oorlog zaten de socialistische partijen met een kater. In de jaren daarvoor hadden ze, verenigd in de Socialistische Internationale, gewaarschuwd voor een oorlog die de imperialistische mogendheden zouden uitvechten op de rug van de arbeiders. Maar eenmaal het conflict uitgebroken, bleken ze machteloos.

Toen bleek dat het conflict uitliep op een langdurige uitputtingsoorlog, probeerden socialisten die het niet eens waren met de “chauvinistische” houding van hun partij, opnieuw contacten te leggen over de frontlinies heen. Ze organiseerden in 1915 een geheime internationale conferentie in het Zwitserse dorpje Zimmerwald.

De eerste stappen van Huysmans

In de loop van 1915 verhuisde Huysmans het secretariaat – en ook zichzelf – naar Den Haag in het neutrale Nederland. Van daaruit kon hij gemakkelijker contacten met andere landen onderhouden dan in het bezette België.

De eigenlijke socialistische Internationale vergaderde niet meer, maar was niet helemaal dood. Het secretariaat van de Internationale, dat gevestigd was in het Brusselse Volkshuis, bleef functioneren onder leiding van de geboren Bilzenaar Camille Huysmans.

De situatie veranderde toen in maart 1917 de Russische Revolutie uitbrak. De voorlopige regering die toen in Rusland werd gevormd, kon alleen aan de macht blijven dan zij de steun van enkele socialistische partijen: socialisten-revolutionairen en mensjewieken. Die waren bereid de oorlog voorlopig voort te zetten op voorwaarde dat er een rechtvaardige vrede zou komen, een vrede door vergelijk, “zonder annexaties of herstelbetalingen”.

Uitnodiging voor een conferentie

De Nederlandse, Deense en Zweedse partijen steunden het initiatief en zouden ook voor de kosten opdraaien. De vergaderplaats was goed gekozen. Zweden was neutraal en door de oorlog was Stockholm vrijwel een verplichte tussenstop voor wie van en naar Petrograd reisde.

In dat kader werd het idee van Huysmans weer springlevend. Op 15 april besliste Huysmans en de leidende Nederlandse sociaaldemocraten om een maand later een internationale socialistische conferentie te houden in de Zweedse hoofdstand Stockholm om over vrede te praten. De arbeiderspartijen en vakbondsorganisaties van alle landen werden uitgenodigd.

Huysmans ging daarop een stap-voor-stapmethode volgen. De datum van de conferentie werd uitgesteld. Eerst vormden de Nederlandse, Deense en Zweedse socialistische leiders een permanent overlegorgaan in Stockholm. Dat Stockholm-comité begon in de Zweedse hoofdstad gesprekken met delegaties van de afzonderlijke partijen. Zulke “gescheiden conferenties” verplichtten de partijen tot niets, maar ze konden wel hun standpunten verduidelijken. Het comité zou op basis van die standpunten vredesvoorstellen uitwerken voor de echte, algemene conferentie, voorzien voor midden juni. Een secretariaat, onder leiding van Huysmans, maakte syntheses van de voorstellen.

Huysmans stond onder druk van de Denen en de Nederlanders om snel te handelen. Maar hij wist dat er niet overhaast kon worden gehandeld. En inderdaad: de Britse Labour Party, de Franse SFIO en de Belgische socialistische leider Emile Vandervelde (tevens minister en officieel nog altijd de voorzitter van de Internationale) sloegen het aanbod af. Men wilde niet met de vroegere Duitse en Oostenrijkse kameraden aan tafel zitten. Intern waren de partijen diep verdeeld. De socialisten in bezet België stonden misschien nog het meest afwijzend, vanwege het schrikbewind dat de Duitse bezetter uitoefende. Dat Huysmans een Belg was, veranderde daar weinig aan.

In de loop van mei leken de voortekenen gunstig. De sovjet van Petrograd, die steeds meer macht had in Rusland, deed een oproep voor de conferentie. Ook de Britse liberale premier Lloyd George was het idee niet ongenegen. De situatie in Groot-Brittannië – dat erg leed onder de duikbotenoorlog - was rampzalig genoeg om aan vrede te denken en de sluwe Lloyd George had niets tegen een vredespoging waarbij hijzelf niet in de problemen kwam. De Labour Party zelf debatteerde hevig over de kwestie. Sommige Britse vakbonden, die een onderdeel van de partij vormden, waren tegen elk contact met de Duitsers.

Einde mei kwam er binnen de Franse SFIO een ommekeer. In de SFIO hadden de pacifisten tot dan toe al een sterke minderheid gevormd, einde mei haalden ze een meerderheid: de partijraad besliste Franse afgevaardigden naar Stockholm te sturen.

Meteen daarop gaf de Franse regering de SFIO-afgevaardigden geen toestemming om te vertrekken. Het Franse leger werd geteisterd door muiterijen en de legerleiding vreesde voor het moreel in het leger als de SFIO haar gang kon gaan. De enige socialist in de Franse regering, Albert Thomas, was op dat moment in Rusland, al steunde hij meteen na zijn terugkeer zijn partij. De afgevaardigden mochten niet vertrekken, maar Thomas ging uiteindelijk zelf naar Stockholm.