Delhaize waarschuwt voor lactose in lactosevrije melk

De warenhuizengroep Delhaize waarschuwt dat bij controle is gebleken dat er aanwezigheid van lactose is vastgesteld in de 1 liter brikverpakking van "Lactosevrije Halfvolle Melk Delhaize". Het gaat om een "licht grotere hoeveelheid dan het toegelaten gehalte". Het enige betrokken lot werd al uit de rekken gehaald.