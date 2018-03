Elfstedentocht zit er niet meteen in, maar Nederlanders genieten volop van schaatspret op de grachten  

Van zodra de temperaturen onder het vriespunt zakken, stijgt de spanning in Nederland. Een nieuwe editie van de mythische elfstedentocht zit er niet meteen meer in, maar voor deze schaatsers kan dat de pret niet drukken.

Op de grachten in Amsterdam wordt er volop van het ijs genoten, zo berichten de Nederlandse media. Helemaal zonder risico is dat niet, maar dat kan de schaatsers niet deren - of ze nemen de nodige voorbereidingen. Volgens experts is het een van de laatste dagen dat onze noorderburen zich op het ijs zullen kunnen wagen.

Hieronder een greep uit de foto's.