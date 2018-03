Gevangene die cipiers aanviel in Gent overgebracht naar andere gevangenis

Donderdagavond viel een gedetineerde in de gevangenis van Gent een vrouwelijke cipier aan. Hij sloeg haar en schopte haar in het gezicht. Twee andere cipiers grepen in en konden de man uiteindelijk overmeesteren. Daarbij raakte nog een cipier gewond. De gevangene had een zelfgemaakt wapen bij zich. De vrouwelijke cipier moest even naar het ziekenhuis.