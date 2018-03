Hindoe-partij BJP maakt einde aan kwarteeuw communisme in Tripura: opsteker voor verkiezingen in India

In de deelstaat Tripura maakte de overwinning van de BJP en haar bondgenoten een einde aan 25 jaar onafgebroken bestuur van de communistische partij CPI (M). In de naburige bergdeelstaat Nagaland ligt de BJP ook voor en in Meghalaya is het kantje boord met de daar regerende Congrespartij van de Nehru-Gandhi-dynastie.

Het ging weliswaar om kleine deelstaten in het afgelegen noordoosten van India, maar toch glundert premier Narendra Modi, die fors campagne had gevoerd in de drie staatjes. Zijn conservatieve coalitie lijkt nu in "pole position" voor de federale verkiezingen in heel India volgend jaar en een nieuwe ambtstermijn voor Modi lijkt nu in zicht.

India wordt sinds 2014 geregeerd door de National Democratic Alliance, een rechtse coalitie gebouwd rond de Bharatiya Janata Partij (BJP) van Modi. Die BJP en haar bondgenoten zijn ook aan de macht in 21 van de 29 deelstaten van India.

De centrumlinkse Congrespartij van de familie Nehru en Gandhi heeft nu een probleem. Onlangs was Rahul Gandhi, de vierde generatie van die ooit zo dominante familie, verkozen tot leider van het Congres. Hij is de zoon van de vermoorde premier Rajiv Gandhi, de kleinzoon van de -eveneens vermoorde- Indira Gandhi en achterkleinzoon van Jawaharlal Nehru, de eerste premier van het onafhankelijke India. In die drie namen zit een groot deel van de moderne geschiedenis van India, maar mogelijk is die stamboom nu eerder een blok aan het been van de jonge Rahul Gandhi dan een voordeel.

In mei zijn er verkiezingen in Karnataka, een grote deelstaat in het zuiden met 53 miljoen inwoners. Als het Congres daar de macht zou verliezen, dan heeft Rahul Gandhi een groot probleem.