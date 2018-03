Grootste fondsenbeheerder neemt wapenproducenten in de tang na bloedbad in Florida

Dat is niet niks: BlackRock is de grootste fondsenbeheerder ter wereld en beheert voor 5.000 miljard dollar investeringen en pensioenfondsen. Het is ook de grootste aandeelhouder in belangrijke producenten van wapens in de VS zoals Ruger & Co en Smith & Wesson. Het bezit ook een grote hap in de winkelketens Walmart en Dick's Sporting Goods. Die eerste zal niet langer wapens verkopen aan mensen onder de 21 jaar en de tweede wil geen semi-automatische vuurwapens meer in de rekken hebben.

" De recente tragedie in Florida heeft ook BlackRock bewust gemaakt van de verschrikkelijke tol van wapengeweld in Amerika ", schrijft het bedrijf in een mededeling. " Deze gebeurtenis vereist actie van een brede groep van entiteiten in de private en publieke sector " staat er.

Meer bedrijven keren zich af van "OK Corral"

Met zijn grote vuurkracht als investeerder kan BlackRock de producenten van vuurwapens in de VS fors onder druk zetten. Steeds meer bedrijven keren zich daar nu vanaf.

Zo zullen onder meer Delta en United Airlines niet langer kortingen geven aan leden van de invloedrijke wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA) en ook autoverhuurders Avis, Hertz en Enterprise hebben dat aangekondigd, net als de verzekeraars Chubb en MetLife en tal van andere bedrijven. Het lidmaatschap van de NRA wordt zo een pak minder interessant.

De sector van sport-, jacht- en andere vuurwapens in de VS zit toch al in zak en as. Enkele dagen voor de schietpartij in de school in Florida vroeg de 200 jaar oude producent van schiettuigen Remington bescherming tegen schuldeisers aan bij de handelsrechter. Concurrent American Outdoor Co. -u wellicht beter bekend als Smith & Wesson met een traditie van 166 jaar- heeft dit jaar de helft van zijn beurswaarde verloren, zit zwaar in de schulden en schrapt banen.

Ook andere producenten kampen met een terugvallende verkoop. Vreemd genoeg gebeurt dat vaker als de meer "gun friendly" Republikeinen aan de macht zijn. Onder de Democraten kopen mensen sneller een wapen omdat ze vrezen dat dat in de toekomst moeilijker zal worden.

Toch hebben ook de bloedige schietpartijen zoals in Las Vegas vorig jaar en die in scholen zoals in Parkland in Florida nu de vrije wapenverkoop een slecht imago aangesmeerd. Of de Amerikanen hun liefde voor revolverhelden zoals Wyatt Earp of Billy the Kid aan het verliezen zijn, is nog niet duidelijk, maar er waait nu toch blijkbaar een andere wind door het land.