Japanner ontdekt meteoriet van 4,6 miljard jaar oud

Nadat hij de steen had uitgegraven, legde de nietsvermoedende Mitsumura die als ornament aan zijn voordeur. Pas nadat hij in een lokaal krantje had gelezen dat in zijn regio een eeuw geleden heel wat meteorieten waren gevallen, ging er een belletje rinkelen.



Na onderzoek van een lokale universiteit, waarbij de universiteit van Tokio en het gerenommeerde 'National Institute of Polar Research' bij betrokken waren, bleek zijn vermoeden te kloppen. De meteoriet bestaat uit combinatie van gesteente en nikkel. Zo ontdekte Mitsumura de eerste meteoriet in Japan sinds 15 jaar.