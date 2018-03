Uit een onderzoek van 10 jaar geleden bleek dat het deeltijds kunstonderwijs erg elitair was, maar vorig jaar waren 27 procent van de leerlingen kinderen uit een anderstalig milieu. De drempel voor die kinderen is toch nog vaak de taal, of de kost van de lessen. "Het journaal" ging kijken in de muziekacademie van Vilvoorde.