"Outlaw in 'em", met dat nummer zal Waylon in mei Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Portugal. De naam van de zanger was al bekend, maar hij heeft nu ook onthuld welk nummer hij daar zal brengen. Van de week stelde Waylon vijf mogelijke nummers voor in het programma "De wereld draait door". Zijn keuze viel uiteindelijk op "Outlaw in 'em", een stevig countryrocknummer met scheurende gitaren.