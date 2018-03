In Brazilië staat een wandelpad helemaal onder water na een fikse regenbui. Het is een terugkerend fenomeen in een natuurreservaat in Chardim in de deelstaat Mato Grosso do Sul. Het kan er plots zo hard regenen, dat het waterpeil tot drie meter stijgt. In twee dagen tijd is het water ook weer weg. In februari gebeurde dat twee keer.