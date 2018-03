Veel frustratie bij reizigers op Brussels Airport gisteravond en vandaag. Wegens de sneeuw en ijzel werden tientallen vluchten geschrapt. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En dan rijst altijd weer dezelfde vraag: kan dit niet beter worden aangepakt of vermeden, zeker als de sneeuw zoals gisteren aangekondigd was? Onze reporter Pascale Mertens legt uit waar het schoentje wringt.