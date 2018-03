Protest tegen doden bij betogingen in Guinee: dag "zonder mannen"

"De eerste voorwaarde die we aan de mannen vragen: dat niemand die dag buitenkomt", zei parlementslid Mariama Tata Bah op een congres van de Unie van de Democratische Krachten van Guinee (UFDG) van gewezen premier Cellou Dalein Diallo.

Bij betogingen sinds begin vorige maand zijn er al zeker twaalf doden gevallen. Sommigen kwamen om door politiekogels.

De betogingen zijn een reactie op de lokale verkiezingen van 4 februari. De UFDG betwist de resultaten daarvan. Ook is er al drie weken een conflict aan de gang in het onderwijs. Een machtige vakbond lanceerde bovendien een algemene staking, waardoor Conakry in een "dode stad" veranderde op 26 februari. Een jongeman die die dag omkwam, volgens de oppositie door gendarmes, moet maandag begraven worden.

Het parlementslid drong aan: er moet "geen enkele man buiten" zijn. Geen betogers, geen gendarmes, geen politiemannen en geen soldaten. "Als het onze veiligheid aanbelangt, zullen we daar zelf wel voor zorgen", zei ze.

Vrouwen werd gevraagd om "witte kledij en rode sjaals" te dragen. "De regering van Alpha Condé moet stoppen. De veiligheidstroepen moeten ermee ophouden, want iedereen die voor hen staat, zijn hun broers, hun zussen", zei het oppositielid.