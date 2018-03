Regering wil snoeien in vakantiestelsels federale ambtenaren: "Nu is er totale wildgroei"

Federale ambtenaren hebben standaard 26 vakantiedagen maar daar komen heel wat extra dagen bovenop. Afhankelijk van de dienst waar ze werken, kunnen die extra's nogal oplopen. "Er is een totale wildgroei ontstaan de voorbije jaren, elke dienst heeft bij wijze van spreken zijn eigen vakantieregeling. Dat maakt het ook moeilijk voor mensen om over te stappen naar een andere dienst", zegt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).

De bedoeling is naar één uniform systeem te gaan. Daarbij zouden er standaard meer vakantiedagen komen dan nu maar de vele bijkomende stelsels zouden worden afgeschaft. Bij de Vlaamse ambtenaren is die hervorming al doorgevoerd en dat systeem dient als voorbeeld voor de federale hervorming.

Meer of minder

Zullen de federale ambtenaren dan ook minder vakantiedagen hebben? "Voor de enen zullen er dagen bijkomen, voor de anderen zullen er dagen wegvallen", aldus Vandeput. Is dit een besparingsoperatie? "Nee. De bedoeling is het systeem te stroomlijnen en eenvoudiger te maken. We willen vooral ook meer mobiliteit, waarbij mensen makkelijker naar een andere dienst kunnen overstappen."